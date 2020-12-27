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سيارات

قبل فوات الآوان.. تعرف على أهم 3 علامات تحذيرية في سيارتك

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف
يقابل قائدو السيارات العديد من المشكلات والاعطال الخاصة بعالم الميكانيكا، فبعض من هذه المشكلات يكون من السهل التعامل معه، وبعض منها يكون صعبا ومعقدا، لكن ماذا سنفعل إذا واجهنا عطلا مفاجئا !!. 

يبدو أن الأمر مقلق للغاية ويجعلنا نفكر كثيرا في أبعاد كافة هذه الاعطال.

وفي اطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز 3 علامات تحذيرية بمثابة ناقوس الخطر، التي تدل على وجود عطل ما قد يحدث لسيارتك.

1- لون ومستوى زيت المحرك 
يشكل زيت المحرك أهمية كبيرة لمنظومة حركة الأجزاء المعدنية الداخلية، فهو يمنح لها اللزوجة الكافية التي تجعلها تخوض حركة عملها بنجاح كبير، ومن العلامات الهامة هي قياس مستوى الزيت ومتابعة منسوبه، وايضا ملاحظة وجود تغييرات في لونه حتى لا يتحول إلى درجة داكنة، ومن الضروري اتباع مواعيد الصيانة الدورية لزيت المحرك، للحصول على عمر افتراضي أطول.

2- ضعف السحب والتسارع 
تتعدد الأسباب الخاصة بهذه المشكلة وغالبا قد تكون ناتجة عن تلف البوجيهات، أو تلف فلتر الهواء الذي يمسمح بتنظيم حركة الاحتراق، وربما يكون عطل ناتج عن ناقل السرعات، أو رواسب تكونت داخل بخاخات حقن الوقود الحاصة بالمحرك "الانجكشن".

3- مشكلات اهتزاز السيارة 
في أغلب الأمور تشير هذه العلامة نحو الإطارات، فهي المسؤولة عن حركة السير، وتأتي معها مشكلات ظبط الزوايا والترصيص، ومن الأمور الهامة أن نتبع مواعيد تغيير إطارات السيارة في موعدها المحدد لكي نتجنب مشكلات أنظمة التعليق والعفشة، وذلك لما تخلفه ورائها من أضرار بهذه القطع في حالة تلفها.
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