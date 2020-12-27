إيفانكا تبوح بأسرار البيت الأبيض.. نجلة الرئيس ترامب تستعد لإصدار كتاب جديد

يقال إن هناك الكثير من المعلومات التي جمعتها الابنة الكبرى لدونالد ترامب ومستشارها في السنوات الأخيرة، وقد تمهد ملاحظاتها، بما في ذلك ملاحظات خصومها والشائعات التي نشروها، الطريق لمذكرات جديدة تحمل الكثير من المفاجآت، كما يزعم المطلعون في البيت الأبيض.

وأفاد موقع "بيدج 6" نقلًا عن مصادر، بأن إيفانكا ترامب "تم الاتصال بها" بشأن كتاب جديد قد تكتبه قريبًا عن تجربتها داخل البيت الأبيض.





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وقال أحد الأشخاص، إن الابنة الأولى "كانت تحتفظ بملاحظات مستفيضة" عن دورها كمستشارة رئاسية.





وأوضح المصدر أن الكتاب الثالث، الذي يمكن أن يتبعها المنشور سابقًا "بطاقة ترامب" و"النساء العاملات" ، ستملأ مادته استنادًا على وقتها الذي في الجناح الغربي".





وأضاف المصدر: "لقد عُرفت إيفانكا بتصحيح وجهات نظر أصدقائها الذين اعتقدوا خطأً أنها تعمل فقط في الجناح الشرقي" ، مشددًا على أنها تهدف إلى مواجهة منتقديها، من بين أمور أخرى.





ويقال إن ايفانكا مستعدة لوضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق بمجموعة كاملة من القضايا ، بما في ذلك الرد بالمثل على الادعاءات التي تم مضغها على نطاق واسع بأنها "كانت بعيدة عن عمق عملها كمستشارة للرئيس" ، والشائعات الدائمة حول "تهميشها من قبل والدها "، أو الخلاف مع زوجة الأب ميلانيا ، التي تكبرها بـ 11 عامًا فقط.





وتابع المصدر: "ستتناول أيضًا ما تقول إنه استهداف حياتها وأعمالها من قبل وسائل الإعلام الليبرالية والسياسيين الديمقراطيين والمدعي العام في نيويورك".





وبالتالي أشاروا إلى مكتب المدعى العام الذي ينظر في سجلات منظمة ترامب، بما في ذلك رسوم الاستشارات المزعومة لإيفانكا ودورها في ترتيب تنصيب والدها في يناير 2017.





ولا تزال إيفانكا، التي لم تدل بشهادتها كمشتبه بها ، ولكن كشاهدة ، تشير إلى إلى التحقيق ووصفه بأنه "تحرش محض وبسيط" ، واصفا الخطوة بأنها "100٪ تحركها السياسة والدعاية والغضب"





وتطرقت المطلعة أيضًا إلى مستقبل إيفانكا المحتمل في السياسة ، قائلة إنها "تريد واحدًا" ويمكنها أن تمارس مثل هذه المهنة بمجرد انتقال عائلتها إلى فلوريدا ، حيث ورد أنها وزوجها جاريد كوشنر اشتروا قطعة أرض تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار وهي جزيرة كريك الهندية الغنية في ميامي.





وقال مصدر آخر إن الكتاب ليس أكثر من "أحد الخيارات المتاحة لإيفانكا" ، لكنه "ليس في مكان قريب من الذهن أو وشيك".





وعلق أحد المطلعين قائلًا: "إنها تركز بشدة على عائلتها ، والعمل الذي تقوم به في البيت الأبيض".





وحاليًا، لكونها أحد كبار مساعدي البيت الأبيض الذي يتعامل مع المسائل الاجتماعية والتجارية ، مثل التوظيف وإدماج المرأة في الحياة الاقتصادية للبلاد، ورد أن إيفانكا كانت محل اهتمام الرئيس ترامب لتعيينها كـ نائبة له.





وبعد أن أخبرت الابنة الكبرى لترامب والدها الرئيس أنها "لم تكن فكرة جيدة" ، "استسلم" ثم اتخذ قرارًا بالاستفادة من مايك بنس لهذا الدور ، وفقًا لكتاب جديد من قبل نائب مدير حملة ترامب السابق ريك جيتس.





ومع ذلك، فقد رفض الرئيس بشدة هذه المزاعم ، التي تم تداولها بشغف من قبل عدد من وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية في أواخر سبتمبر.