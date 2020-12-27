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رياضة

رمضان صبحي يقود هجوم بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:24 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة الجولة الرابعة من الدوري الممتاز التي تجمع بين الفريقين على استاد السويس.

وجاء التشكيل المختار على النحو الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - رمضان صبحي 

خط الهجوم: جون أنطوي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمود وادي - دودو الجباس
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