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فن

قمر اللبنانية تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:32 م
قمر اللبنانية
قمر اللبنانية
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محمد بدران

شاركت الفنانة اللبنانية قمر جمهورها بإطلالة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت قمر بإطلالة مثيرة وهي تستعرض جمالها وترتدى توب باللون الأسود، بتفصيلة الكت المفتوح من منطقة الصدر ومكشوف البطن ليبرز جمال أنوثتها، وبنطال مموه وانتعلت حذاءً رياضي باللون الابيض".

وتركت قمر شعرها البني الطويل بطريقة ناعمة وأنثوية، ووضعت الماكياج باللون البنى الغامق للعيون الذي يبرز جمالها مع أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع.

يُذكر أن احدث أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" التى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.


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