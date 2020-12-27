ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد صراع مع المرض .. وفاة الفنانة زهيرة سالم عن عمر 80 عاما

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:04 م
زهيرة سالم
زهيرة سالم
Advertisements
أحمد إبراهيم
توفيت المطربة التونسية، زهيرة سالم، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض.


وتعتبر الراحلة من أبرز الفنانات التونسيات في القرن العشرين، حيث حققت خلال مشوارها الغنائي رصيدا مهما من الأغاني يقدر بـ500 أغنية، على غرار ”باجة بلاد المندرة والصابة“ و“أمي يا أمي“ ويما برأسك بريله“ و“أعطيني شريبة“، وعشرات الأغاني الأخرى التي رسخت في الأذهان على مدى عقود من الزمن.


وتعد أغنية ”باجة بلاد المندرة والصابة“، من أشهر أعمال الراحلة، وقد أصدرت أول شريط غنائي لها في عام 1960 الذي شهد انطلاق رحلتها الفنية.


﻿ونعت وزارة الثقافة في صفحتها عبر ”فيسبوك”، المطربة التونسية الراحلة.


وزهيرة سالم اسمها الحقيقي زهيرة البراهمي، وتعد من أهم المطربات التونسيات مع الفنانتين الراحلتين عليا ونعمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزارة الثقافة التونسية تنعي المطربة «نعمة»

أخبار الفن .. الجمهور يبحث عن بسمة وهبة بعد جراحة خطيرة.. المطربة التونسية نعمة

تربينا على صوتها.. سوار النجار تنعى المطربة التونسية نعمة

نجوم الفن ينعون المطربة التونسية نعمة

كانت راقية.. أصالة تنعى المطربة التونسية نعمة.. شاهد

أمال المثلوثي: الجمهور المصري الاقرب لقلبي بعد التونسي

ترشيحاتنا

الأشعة قبل مرور ٤ أيام من ظهور الأعراض غير مفيدة.. صحة دمياط تكشف مفاجآت حول الإصابة بفيروس كورونا

ماني يتقدم لـ ليفربول أمام وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

عصفورة الجنة .. التفاصيل الكاملة لوفاة الطفلة ليلى بعد تبرع والدتها لها بفص من الكبد

بعد تبرع والدتها لها بكبدها.. وفاة الطفله ليلى بنت المنوفية

نشر 20 فرقة لمواجهة كورونا.. إجراء جديد في الحرم المكي

قنبلة الموسم.. صحفي آس لصدى البلد: محمد صلاح أبلغني برحيله إلى ريال مدريد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب نمو السرطان.. فوائد لن تصدقها لتناول القلقاس

شاهد.. ظهور الشكل النهائي لـ جيب جراند شيروكي 2022

سيارة احتفالات سانتا كلوز الخاصة من لكزس الأمريكية.. شاهد