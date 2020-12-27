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رياضة

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي من المقرر أن تواجه الاتحاد السكندري، غدًا الإثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وجاءت قائمة الفريق التي أعلنها الجهاز الفني لتضم 22 لاعبًا هم: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمود وحيد، وأليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمود كهربا وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومروان محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان".


ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري فى المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الإثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.


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