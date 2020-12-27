بملابس مغربية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت المغربية بسمة بوسيل متابعيها صورا جديدة لها عبر خاصية "استوري" علي حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت زوجة الفنان تامر حسني؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس مغربية باللون النبيتى وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة.

اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

يشار الى ان أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث حققت مليونا ونصف المليون مشاهدة على القناه الرسمية لـ روتانا على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.



