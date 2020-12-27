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مرأة

بملابس مغربية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت المغربية بسمة بوسيل متابعيها صورا جديدة لها عبر خاصية "استوري" علي حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت زوجة الفنان تامر حسني؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس مغربية باللون النبيتى وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة. 

اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. 

يشار الى ان أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث حققت مليونا ونصف المليون مشاهدة على القناه الرسمية لـ روتانا على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.

تقول كلمات الأغنية: "كل الخير اتنسى ليه مش فاكرلي حاجه واحده كويسه نفس النهايه للقلوب المخلصه العُمر ضاع مني معاك عملت جِميل مكانش أصيل وقلبي أذاه .. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا و ماسابش أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه".
بملابس مغربية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
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