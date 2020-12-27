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فن

راندا البحيري لـ صدى البلد: 2020 وش السعد عليا.. ولم أتأثر بكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:31 م
راندا البحيرى
راندا البحيرى
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة راندا البحيرى عن تقييمها لعام 2020 سواء على المستوى الفنى او المهنى قبل ان تودعه بايام قليلة. 

وقالت راندا فى تصريح لـ "صدى البلد": "اعتبر عام 2020 وش السعد عليا وقدمت فيه خمسة افلام وسعيدة بهذا النجاح خاصة انه ليس هناك مبدع او نجم قدم هذا الكم من الاعمال فى عام واحد، كما قدمت فى الدراما مسلسل الاخ الكبير". 

واضافت راندا : "على المستوى الشخصى فأننى لم اتاثر كثيرا بجائحة كورونا خاصة اننى افضل المكوث فى المنزل ولا احب ان اكون خارج المنزل باستمرار ولذلك لم اشعر باى تأثير بسبب كورونا وارى انها كانت فرصة للتقارب الاجتماعى وهو ما تحقق بالفعل". 

يذكر ان الفنانة راندا البحيرى تعد احدى النجمات اللاتى قدمن عددا كبيرا من الاعمال الفنية الجيدة التى تناقش فيها قضايا شبابية. 

ولعل من ابرز اعمالها الناجهة مشاركتها فى سلسلة اجزاء مسلسل "سلسال الدم" الذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه.      
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