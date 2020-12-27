حسام حسن يختار 22 لاعبا لمواجهة الأهلي

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي كالتالي:-

محمد صبحى، عماد السيد ،محمود رزق،محمد عطوه،مروان النجار، كريم يحيى،صبرى رحيل، و كريم الديب،أحمد نبيل مانجه،حسام عاشور، مروان عطيه،خالد الغندور،عمار حمدى، مصطفى ابراهيم ، كريم ممدوح،أحمد راشد، أحمد حجى، فوزى الحناوى،روماريو،خالد قمر،رزاق سيسيه،عبد السميع إبراهيم.





وفي سياق آخر تحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن مواجهة لاعبيه للنادي الاهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.





وقال محمد مصيلحي أثناء حوار خاص مع موقع صدي البلد إنه يأمل في تحقيق الفوز علي النادي الأهلي ومواصلة الانجازات لهذا الموسم.





وأضاف: النادي الأهلي أكبر الأندية الإفريقية ونأمل في مشاهده مباراة ممتعة وأتمني فوز الاتحاد.





وأوضح محمد مصيلحي أن حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لايعرف المستحيل ويسعي الي تحقيق كافة الانتصارات من أجل إعادة زعيم الثغر الي مكانته وإسعاد الجماهير.





وأشار مصيلحي الى أن، مباراة الفريقين في بطولة كأس مصر التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، لا يوجد لنا يد في تلك الهزيمة ولن نتحدث عن الحكام؛ المباراة انتهت ونركز في لقاء الغد ولن نسلط الضوء على الحكام دائمًا كما يفعل البعض.