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الحكومة: قرار من وزير العدل بشأن ارتداء الكمامة خلال 48 ساعة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:40 م
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
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أسامة علي
قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا أصدرت قرارات مهمة اليوم، الأحد.


وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن من ضمن قرارات اللجنة العليا لإدارة كورونا، تطبيق غرامة قدرها 50 جنيهًا؛ لمن يخالف ارتداء الكمامات بداية من يوم الأحد 3 يناير. 

وعن آلية تحصيل الغرامات كشف "سعد"، عن أن وزارة الداخلية ستكون منوطة بهذا الأمر، إضافةً إلى بعض الجهات الأخرى داخل الوزارات، وسيصدر وزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل قرارًا خلال 48 ساعة، يحدد خلاله  الجهة التى ستقوم بتحصيل غرامة مخالفة ارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية.

وتابع "المواطن اللى ماشى فى الشارع، أو اللي سايق سيارته الخاصة، ليس عليه إلزام قانوني بارتداء الكمامة، أما أى مواطن موجود فى أى وسيلة نقل عام أو وسائل النقل الجماعية الخاصة فعليه الالتزام بالقرار".

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