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عاصم الجزار: 500 مليار جنيه تكلفة تطوير 1500 قرية لخدمة 18 مليون مواطن.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:51 م
عاصم الجزار
عاصم الجزار
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داليا أحمد
قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مبادرة 1500 قرية فى المرحلة الأولى تكلفته 500 مليار جنية فى 3 سنوات وتغطى ثلث الريف المصرى حوالى 18 مليون مواطن.

أوضح عاصم الجزار ، خلال مداختله على قناة "الحياة"، أنه رغم جائحة كورونا لايوجد تأخير فى مستلزمات البناء والوضع الاقتصادى له ، مشيرًا إلى أن المرحلة الاول ل 40 ألف فدان بالنسبة للمرافق والبنية الأساسية للانتقال الحكمومى تم الإنتهاء منها بشكل كامل والمبانى جاهزة لاستقبال الحكومة.

أشار عاصم الجزار، إلى أن انتقال الحكومة هو انتقال مادى ولكن بنظام جديد غير ورقى أى تواصل مع مراكز  المعلومات بشكل تقنى وفنى وتكنولوجى يعتمد على الخبرات، موضحًا أن المبانى جاهزة للشتغيل التجريى فى أول مارس أى تقوم الحكومة بالنقل قى شهر يونية القادم لعام 2021.

أكد عاصم الجزار، أنه يتم متابعة البرامج الزمنية لمشروعات ال1000 فدان ورغم جائحة الكورونا لكن الحكومة تقوم بملاحقة البرنامج بنسبة 100 %، لافتا إلى أن هناك متابعة كبيرة لأسوان الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وحجم النشاطات والخدمات التى تقوم بها وتوفير أماكن ترفيهية وخدمية كبيرة بها .
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