اتهام جندي أمريكي بقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية إلينوي

وجهت السلطات الأمريكية تهمة القتل العمد إلى أحد العسكريين، بعد قيامه بإطلاق النار على 3 أشخاص في ولاية إلينوي.





وذكرت الشرطة الأمريكية أن الرجل البالغ 37 عاما متهم بقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، في ولاية إلينوي، خلال حادث إطلاق نار وقع في وقت مبكر يوم الأحد.





وقال مسؤولو الشرطة إن الضباط حددوا هوية المشتبه به عقب وصولهم لموقع حادث إطلاق النار في نادي بولينج بمدينة روكفورد، ومن ثم تمكنوا من اعتقاله.





وأوضح دانييل أوشي، قائد شرطة المدينة أن المتهم هو عسكري في الجيش الامريكي يدعى ديوك ويب، وقد حاول في البداية إخفاء هويته وأسلحته عن الشرطة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.



