روبي وبهاء سلطان وويجز.. نجوم "المتحدة" في صاحبة السعادة ليلة رأس السنة

قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي الاحتفال لليلة رأس السنة بعمل سهرة خاصة على قناة dmc تقدمها صاحبة السعادة الاعلامية إسعاد يونس. وتستضيف الإعلامية الكبيرة النجوم روبي وبهاء سلطان وويجز.





ومن جانبه قال المهندس حسام صالح أن السهرة تشهد وجود ثلاثة من مطربين يشكلون اذواق مختلفة حرصا على تلبية كافة رغبات السادة المشاهدين.



