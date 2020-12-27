ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

روبي وبهاء سلطان وويجز.. نجوم "المتحدة" في صاحبة السعادة ليلة رأس السنة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:24 م
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
Advertisements
قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة  تامر مرسي الاحتفال لليلة رأس السنة بعمل سهرة خاصة على قناة dmc تقدمها صاحبة السعادة الاعلامية إسعاد يونس.  وتستضيف الإعلامية الكبيرة النجوم روبي وبهاء سلطان وويجز.

ومن جانبه قال المهندس حسام صالح أن السهرة تشهد وجود ثلاثة من   مطربين يشكلون اذواق  مختلفة  حرصا على تلبية كافة رغبات السادة  المشاهدين.

ولأن سهرات رأس السنة في كل عام تشهد متابعة واهتمام كبيرا من المشاهدين طلب  الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة أن تحظى كل قناة بطابع يميزها بحيث تضمن الشركة محتوى ترفيهي يصل لجميع الفئات والأعمار.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أثارت الجدل.. علماء يتلقون رسالة من فضائيين

رونالدو يهنئ المتوجين بجوائز جلوب سكور ويتجاهل الأهلي.. شاهد

تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا لهذا النادي

الحكومة: هذه الفئة مستثناة من دفع غرامة عدم ارتداء الكمامات.. فيديو

فوائد رئة الخروف وطريقة تحضيرها بأسهل المكونات

بملابس مغربية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة يوميا .. دراسة تنصح بالمشي السريع

انتبه .. 5 فئات يجب عليهم عدم اتباع نظام كيتو الغذائي

كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟.. العلماء يكشفون اللغز