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رياضة

راحة 24 ساعة لبيراميدز بعد الانتصار على سيراميكا كليوباترا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:59 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
منح الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات غدا الاثنين، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في لقاء اليوم.

وحقق بيراميدز فوزه الأول في مسابقة الدوري الممتاز على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف علي جبر، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحصل اللاعبون على راحة سلبية من مران الغد، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، مساء الجمعة المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، بالجولة الخامسة للدوري.

أوضح الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني أن ضغط المباريات يمثل أزمة كبيرة والراحة مهمة للاعبين من أجل العودة والإعداد للمرحلة الصعبة المقبلة.
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