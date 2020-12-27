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أخبار العالم

فرار مئات البريطانيين من الحجر الصحي في سويسرا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:12 م
هروب بريطانيين من
هروب بريطانيين من الحجر الصحي بمنتجع تزلج في سويسرا
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قسم الخارجي
فر نحو 200 سائح بريطاني من منتجع "فيربييه" السويسري للتزلج، بعد إجبارهم على الخضوع لحجر صحي إلزامي لأكثر من 10 أيام، في ظل الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي عدوى كورونا.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن نحو 200 بريطاني من أصل 420 موجودين في المنتجع السويسري ويخضعون للعزل الصحي، قد فروا في السر ليلا.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام سويسرية قولها إن المسؤولين في منتجع فيربييه السويسري، اكتشفوا الأمر عندما وجودا أطباق الطعام لنزلاء الفندق لم يتم استخدامها.

ويحظى المنتجع السويسري بشعبية واسعة لدى السياح البريطانيين، ومحبي التزلج على الجليد، لكن اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا فرض قيودا جديدة على القادمين.

وأعرب المسؤولون في سويسرا عن تفهمهم لمغادرة السائحين، وشعورهم بأنهم محاصري في المنتجع الذي يعد أفضل منتجع للتزلج في البلاد خلال العامين الماضيين.

كانت سويسرا أعلنت رصد حالتي إصابة بسلالة كورونا الجديدة المكتشفة في بريطانيا، كم تم الإبلاغ عن إصابتين بالنسخة التظي ظهرت في جنوب إفريقيا.

وأمرت السلطات السويسرية بفرض الحجر الصحي بأثر رجعي لمدة 10 أيام لأي شخص وصل من بريطانيا منذ 14 ديسمبر، في محاولة للحد من تفشي السلالة الجديدة.
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