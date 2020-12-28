عمرو فهمي أول الضيوف.. انطلاق أول لقاءات صالون المهندسين الثقافي بالإسكندرية غدًا

تستضيف نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى واللجنة الإجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت بحضور رسام الكاريكاتير عمرو فهمى فى أولى لقاءات الصالون الثقافى ويدير اللقاء الباحثة أميرة مجاهد تحت عنوان "كاريكاتير عمرو فهمى..حدوته مصرية" ، وذلك اليوم الإثنين 28 ديسمبر الساعة السادسة مساءا فى قاعه لارين بنادى المهندسين.





وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه سيتم إطلاق صالون المهندسين الثقافى اليوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر والذى سيستضيف نخبه من المثقفين والمفكرين والفنانين مرة شهريا ليكون نافذه ثقافية تهتم بطرح كل ما يخص العاصمة الثانية وطبيعتها الحضارية الكوزموبوليتانية، إلى جانب تناول رحلة رموز المبدعين، ومناقشة أهم الأحداث الجارية من منظور متخصص بهدف إفادة وإثراء الرأى العام.





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وأضاف أن الصالون متاح لكافة المهندسين لمشاركة المعلومات والأفكار وطرحها أثناء اللقاء ولكن الحضور بأسبقية الحجز نظرا للإجراءات الوقائية والاحترازية وحفاظا على سلامة المهندسين، موضحًا أن اللقاء سيتم بثه من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية والقناه الرسمية النقابة على اليوتيوب.





وقد نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، وتحت رعاية اللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت ، ندوة بعنوان" العلاقات الأسرية والدفء المفقود وكيف نعيد الدفء اليها في ظل سيطرة السوشيال ميديا ، مساء اليوم السبت، بمسرح النقابة وحاضر فيها الدكتورحسن قبارى عميد معهد الإرشاد.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن الندوة تأتى فى إطار سلسلة الندوات السلوكية التى تحرص عليها اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية لتوعية المهندسين وأسرهم.

وأضاف أن الندوات السلوكية تناقش مشاكل حياتية عامة وكيفية حلها من خلال متخصصين و خاصة فى ظل سيطرة السوشيال ميديا و ذلك لتوعية المهندسين بطرق التعامل معها و خاصة مشاكل الأبناء.

وأشار إلى أن اللجنة الثقافية والاجتماعية سوف تنظم سلسلة من الندوات السلوكية والتربوية خلال الفترة القادمة وسيتم بثها عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.

ومن جانبه تحدث الدكتور حسن قبارى عميد معهد الإرشاد، عن أسباب المشاكل الزوجية ومنها السوشيال ميديا التى أصبحت خطر كبير على الأسرة المصرية لقضاء فترات كبيرة فى تصفحها .

واضاف خلال كلمته أن الزواج من خلال السوشيال ميديا أصبح خطر كبير انتشر فى السنوات الأخيرة وتسبب فى ارتفاع نسبة الطلاق. كما أشار إلى أن التقارير الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أكد أن هناك كل دقيقتين حالات طلاق وأن نسبة الطلاق ترتفع فى الزواج الحديث ومن سن 40 إلى 50 عام .

كما تحدث عن الطرق الصحيحة والمعايير التى لابد أن يتم اتخاذها لاختيار شريك الحياه وإنشاء أسرة صحيحة بدون مشاكل تؤثر بالتبعية على الأبناء وحالتهم النفسية وإخراج أجيال جديدة واعية يستفيد منها المجتمع.



