ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميسي: انضمامي لـ ريال مدريد مستحيل.. ولا أتذكر متى كانت آخر محادثة مع جوارديولا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن موقفه من الانضمام لريال مدريد الغريم التقليدي للبرسا، كما تحدث عن علاقته بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي. 

وقال "ميسي"، في تصريحات لقناة "لاسيكستا" الإسبانية، «لن أنضم إلى ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد، إنه مستحيل تمامًا.. لا أعرف ما إذا كنت سأغادر برشلونة سأتحدث عن ذلك في نهاية الموسم، آمل أن أكون جزءًا من برشلونة كنادٍ أيضًا عندما أعتزل».

وعن بيب جوارديولا، قال «لا أعرف متى كانت آخر محادثة لي مع بيب جوارديولا ، لكننا نتحدث بالفعل».

وأضاف «نحن لا نتحدث عما إذا كنا سنلتقي أنا وجورديولا مرة أخرى. ولكن بالنسبة لي بيب هو الأفضل، لديه شيء مميز».

وكان ميسي قد طلب المغادرة من برشلونة في الصيف الماضي، ولكنه فضل البقاء في النهاية وعدم الدخول في نزاعات مع فريقه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة يوميا .. دراسة تنصح بالمشي السريع

انتبه .. 5 فئات يجب عليهم عدم اتباع نظام كيتو الغذائي

كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟.. العلماء يكشفون اللغز