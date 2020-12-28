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رياضة

أعصابنا تعبانة.. جماهير الزمالك تطالب بسرعة التجديد لـ ساسي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:42 ص
ساسي
ساسي
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مصطفى كرم
دشن عدد كبير من جماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #التجديد_لساسي_او_الرحيل مطالبين المسؤلين بالزمالك بضرورة التجديد لفرجاني ساسي بإعتباره اهم عناصر الفريق في الوقت الحالي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ياجدعان فاضل اربع ايام انتو مستنين ايه‎#التجديد_لساسي_او_الرحيل"  و "‏التجديد لساسي الاهم دلوقتي ولو مش قادر تبقا تروح تقعد فبيتك وامشي".


وقال أخرون "‏التأخير فى التجديد لساسى جريمه فى حقه وحقنا ... احنا اعصابنا تعبانه وبتتعب كل يوم بسببكم .... جددو لساسى او امشو وريحونا" و" ‏#التجديد_لساسي_او_الرحيل 
فرجانى لو رحل هتحس بقيمتة كلاعب دولي وخبره فرجانى لاعب من اللعيبه اللي بتحسسك بالأمان لاعب كبير وفوق دا كله الراجل شرينا واحنا معاه وفي ضهره بنحبك يا ساسي ". 
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