أعصابنا تعبانة.. جماهير الزمالك تطالب بسرعة التجديد لـ ساسي

دشن عدد كبير من جماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #التجديد_لساسي_او_الرحيل مطالبين المسؤلين بالزمالك بضرورة التجديد لفرجاني ساسي بإعتباره اهم عناصر الفريق في الوقت الحالي.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ياجدعان فاضل اربع ايام انتو مستنين ايه‎ #التجديد_لساسي_او_الرحيل " و "‏التجديد لساسي الاهم دلوقتي ولو مش قادر تبقا تروح تقعد فبيتك وامشي".









وقال أخرون "‏التأخير فى التجديد لساسى جريمه فى حقه وحقنا ... احنا اعصابنا تعبانه وبتتعب كل يوم بسببكم .... جددو لساسى او امشو وريحونا" و" ‏#التجديد_لساسي_او_الرحيل