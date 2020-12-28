ميسي يتصدر تويتر بعد لقائه على قناة لاسيكستا الإسبانية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ميسي بعد تصريحاته لقناة "لاسيكستا" الإسبانية.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏لم اكن اتوقع بأن ميسي سيعلن شيء بخصوص مستقبله لأن ذلك سيؤثر كثيرًا على موسم الفريق وهذا امر بكل تأكيده لا يريده ليو التركيز على بطولات هذا الموسم + علاقة جيدة مع كومان كلها امور تجعلك تتفائل ولو قليلًا فيما تبقى من الموسم حتى يأتي يونيو ومعه قد نشاهد ميسي يغادر للأسف " و" ‏استمتعوا بليو ميسي في كل ثانية، إن استمر سيكون جميلا جدا ان تتواصل هذه القصة و إن رحل لن ينسى الجميع ما قدمه للنادي ، قالها بنفسه : في الأخير النادي اكبر من اي لاعب ، ميسي وبرشلونة حب لن يضيع أبدا مهما كانت النهاية".





وقال آخرون: "‏‎ميسي يخوض صراع ما بين عقله وقلبه " و" ‏ميسي باقي ولن يرحل هذا ما قاله بوضوح لمن يفهم".





كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن موقفه من الانضمام لريال مدريد الغريم التقليدي للبرسا، كما تحدث عن علاقته بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي.





وقال "ميسي"، في تصريحات لقناة "لاسيكستا" الإسبانية، «لن أنضم إلى ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد، إنه مستحيل تمامًا.. لا أعرف ما إذا كنت سأغادر برشلونة سأتحدث عن ذلك في نهاية الموسم، آمل أن أكون جزءًا من برشلونة كنادٍ أيضًا عندما أعتزل».





وعن بيب جوارديولا، قال «لا أعرف متى كانت آخر محادثة لي مع بيب جوارديولا ، لكننا نتحدث بالفعل».





وأضاف «نحن لا نتحدث عما إذا كنا سنلتقي أنا وجورديولا مرة أخرى. ولكن بالنسبة لي بيب هو الأفضل، لديه شيء مميز».



