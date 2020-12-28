ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل أولى الإصابات بسلالة كورونا الجديدة للأشخاص القادمين من بريطانيا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:34 ص
كوريا الجنوبية تسجل
كوريا الجنوبية تسجل أولى الإصابات بسلالة كورونا الجديدة
Advertisements
سجلت كوريا الجنوبية أولى الإصابات المؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في بريطانيا.

وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة اليوم الاثنين- وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إنه رصد سلالة كورونا الجديدة في عينات ثلاثة أشخاص قادمين من بريطانيا. ومن المعروف أنهم من أفراد أسرة واحدة، ووصلوا من لندن إلى كوريا الجنوبية يوم 22 ديسمبر.
ويُعتقد أن نسبة انتشار السلالة الجديدة تقترب من 70% وتنتشر بوتيرة أسرع.

وبشكل منفصل، أكدت السلطات الصحية إصابة 4 أشخاص من أفراد الأسرة القادمين من بريطانيا، بفيروس كورونا، ويجري التحقق فيما إذا كانت إصابتهم بسلالة كورونا الجديدة.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بشكل مؤقت بدءا من يوم 23 حتى نهاية هذا العام، وإلزام جميع الأشخاص القادمين من بريطانيا بإجراء اختبار كورونا عند رفع العزل الذاتي الذي يستمر لمدة 14 يوما.

وقررت الحكومة تشديد إجراءات الحجر الصحي على الأشخاص القادمين من جنوب أفريقيا التي أكدت مؤخرا سلالة كورونا الجديدة الأخرى، مثل درجة حرارة الجسم عند دخولهم وإجراء اختبار كورونا إضافي عند رفع العزل الذاتي، كما تجري التحليل الجيني للمصابين القادمين من جنوب أفريقيا بفيروس كورونا للتحقق مما إذا كانوا مصابين بسلالة كورونا الجديدة.

وقال باحثون في الخارج إن سلالة كورونا الجديدة التي اُكتشفت في جنوب أفريقيا، تؤدي إلى موجة ثانية لكوفيد-19 هناك.

وأوضح المقر المركزي أن البلاد تشدد إجراءات الحجر الصحي للحد من انتشار السلالة الجديدة من كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا، وأضاف أنه سيكشف عن مزيد من التفاصيل في جلسة صحفية بعد ظهر اليوم.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

دعاء لمريض كورونا بالشفاء العاجل

عيار 18 يسجل 700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-12-2020

منذ 6000 عام.. أقدم حريق مشتعل على كوكب الأرض

هل التثاؤب أثناء الصلاة وعند قراءة القرآن من الشيطان أم حسد؟.. الإفتاء توضح

فتاة تيك توك.. ثراء جبيل تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في «فعل فاضح»

سورة يس للميت.. لماذا أوصى رسول الله بقراءتها على القبور؟

Advertisements

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

بعد العثور عليهن.. أول تعليق من والد الفتيات المختفيات بالمحلة

تخص الاستمارة الإلكترونية.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور

أم تسقط من الدور الرابع بعد فتح هدايا العيد.. شاهد آخر صورة قبل وفاتها بلحظات

لقي مصرعه.. أول صورة لمنفذ حادث انفجار مدينة ناشفيل الأمريكية

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويست بروم

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور