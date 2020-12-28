ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، بأنها سجلت أولى الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة، التي تم اكتشافها في بريطانيا وانتقلت إلى عدد من الدول.

وقالت الوكالة إنها رصدت السلالة الأكثر عدوى من غيرها من سلالات الفيروس الحالية في ثلاثة أفراد وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن في 22 ديسمبر الجاري.

وتعهد المسؤولون بالإسراع لإطلاق برنامج تطعيم عام ضد فيروس كورونا.

وتواجه الحكومة ضغوطا داخلية متزايدة بشأن خطط لشراء لقاحات وطرحها، خاصة وأنها حددت الربع الأول من العام المقبل موعدا لبدء حملة التطعيم، وذلك بعد أشهر من شروع دول مثل الولايات المتحدة وبلدان من الاتحاد الأوروبي في ذلك الإجراء الوقائي.

وأعلنت الحكومة أمس الأحد، أن الهيئات التنظيمية ستقلص الفترة اللازمة لإقرار اللقاحات والأدوية من متوسط 180 يوما إلى 40 فقط. وقالت إن المدة اللازمة للموافقة على توزيع اللقاحات وبيعها ستتقلص إلى نحو 20 يوما من عدة أشهر عادة.

وقال كبير موظفي الرئاسة، نوه يونغ مين، أمس إن السلطات ستبدأ في فبراير تطعيم العاملين في مجال الرعاية الطبية والمسنين، على أن يلي هؤلاء بقية المواطنين.

وأضاف: "الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقديم ذلك الموعد وهي تحرز تقدما".

وتخطط كوريا الجنوبية لشراء جرعات كافية من اللقاحات لتطعيم 46 مليونا، أو أكثر من 85% من مواطنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تحذر: رصد إصابات بـ كورونا المنك في 6 دول

كوريا الجنوبية توقع عقد شراء لقاحات ضد فيروس كورونا مع شركة أسترازينيكا

لبنان يسجل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة

سريعة العدوى.. سلالة فيروس كورونا الجديدة تغزو أوروبا

الصحة السعودية: لا إصابات بسلالة كورونا الجديدة في المملكة

الصحف السعودية اليوم.. تطعيم ولي العهد السعودي يضاعف عدد الراغبين في تلقي لقاح كورونا.. 12 دولة أصيبت بالسلالة الجديدة من الفيروس.. والصحة العالمية: جائحة كوفيد-19 لن تكون الأخيرة

ترشيحاتنا

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-12-2020

بعد تقنينه.. مطالبات بصرف الحشيش مجانًا للأطفال في بريطانيا.. صور

مهاجم الجونة.. وليد صلاح عبداللطيف: طالبت مسئولي الزمالك بالتعاقد مع والتر بواليا

محمد فاروق: الأهلي حصل على توقيع سيرينو 3 مواسم

منها تعزيز صحة القلب.. فوائد تناول البطاطا في الشتاء

ترامب يعلن عن أخبار سارة بشأن كورونا.. تفاصيل

Advertisements

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

بعد العثور عليهن.. أول تعليق من والد الفتيات المختفيات بالمحلة

تخص الاستمارة الإلكترونية.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

أم تسقط من الدور الرابع بعد فتح هدايا العيد.. شاهد آخر صورة قبل وفاتها بلحظات

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور

لقي مصرعه.. أول صورة لمنفذ حادث انفجار مدينة ناشفيل الأمريكية

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويست بروم

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور