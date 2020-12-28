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رشا مجدى: الدولة تخطط لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:29 ص
رشا مجدى
رشا مجدى
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية رشا مجدى ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن يوم أمس كان هناك اجتماع هام جدًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار واللواء أمين سيد أحمد.

وأضافت  الإعلامية رشا مجدى ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن هذا الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الإسكان.

وأشارت الإعلامية رشا مجدى ، إلى ان الاجتماع اهتم بعرض مشروعات المدن الجديدة وتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية ، حيث وجه الرئيس  فى هذا الاجتماع بتوسيع نطاق المرحلة الأولى .

وتابعت  أن مشروع حياة كريمة لتطور قرى الريف المصرى لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزا ومدينة فى  الجمهورية .

وأكدت الإعلامية رشا مجدى ، أن 1500 قرية يستفيد منها 18 مليون مواطن ، إلى جانب أن تكلفتها 500 مليار جنيه بالاضافة لعدد 400 قرية تم تطويرها تحت مظلة نفس المشروع " حياة كريمة ، وهو مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات .
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