رشا مجدى: الدولة تخطط لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات

قالت الإعلامية رشا مجدى ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن يوم أمس كان هناك اجتماع هام جدًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار واللواء أمين سيد أحمد.
وأضافت الإعلامية رشا مجدى ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن هذا الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الإسكان.
وأشارت الإعلامية رشا مجدى ، إلى ان الاجتماع اهتم بعرض مشروعات المدن الجديدة وتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية ، حيث وجه الرئيس فى هذا الاجتماع بتوسيع نطاق المرحلة الأولى .
وتابعت أن مشروع حياة كريمة لتطور قرى الريف المصرى لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزا ومدينة فى الجمهورية .
وأكدت الإعلامية رشا مجدى ، أن 1500 قرية يستفيد منها 18 مليون مواطن ، إلى جانب أن تكلفتها 500 مليار جنيه بالاضافة لعدد 400 قرية تم تطويرها تحت مظلة نفس المشروع " حياة كريمة ، وهو مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات .