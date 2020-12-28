رشا مجدى: الدولة تخطط لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات

قالت الإعلامية رشا مجدى ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن يوم أمس كان هناك اجتماع هام جدًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار واللواء أمين سيد أحمد.





وأضافت الإعلامية رشا مجدى ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن هذا الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الإسكان.





وأشارت الإعلامية رشا مجدى ، إلى ان الاجتماع اهتم بعرض مشروعات المدن الجديدة وتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية ، حيث وجه الرئيس فى هذا الاجتماع بتوسيع نطاق المرحلة الأولى .





وتابعت أن مشروع حياة كريمة لتطور قرى الريف المصرى لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزا ومدينة فى الجمهورية .



