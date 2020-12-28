مع بدء حملة التطعيم.. تحديد موعد وصول دفعات جديدة للقاح كورونا إلى الكويت

تصل دفعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى الكويت منتصف كل شهر، وفقًا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر صحية.





وقالت المصادر إن دفعات لقاح كورونا ستصل إلى البلاد تباعًا، منتصف كل شهر وسيحدد العدد وفق كمية التصنيع التي يصدرها المصنع التابع للشركة المختصة المنتجة للقاح.





وأكدت المصادر أن "جواز التطعيم" سيكون الشرط الأساسي لفتح المطارات في كل دول العالم، موضحة أنه سيحتاج ما بين 6 و8 أشهر؛ ليتم تطبيقه في جميع الدول، والذي تحرص شركات الطيران على اعتماده.





وكانت وزارة الصحة الكويتية، بدأت أمس الأحد، أعمال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".





وأشاد وزير الصحة الكويتي باسل الصباح بالإقبال الكبير على التطعيم، الذي شهدته صالة رقم 5 منذ السابعة صباح أمس، مؤكدًا أن نهاية الأسبوع الجاري أو بداية المقبل سيتم إدخال فئات أخرى؛ ككبار السن ضمن الحملة.





يذكر، أن الكويت تسلمت الأسبوع الماضي، أول دفعة من لقاح "فايزر-بيونتيك"، لبدء حملة تطعيم واسعة ضد المرض.





وتلقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الخميس الماضي، الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"، بعد ثبوت فعاليته وأمانه.