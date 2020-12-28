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أخبار العالم

بعد رصد أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة.. قرار عاجل من كوريا الجنوبية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
رصد أول إصابة بسلالة
رصد أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة
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قسم الخارجي
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، قراراها تمديد حظر الرحلات المباشرة من بريطانيا لأسبوع إضافي حتى السابع من يناير، ويأتي ذلك إعلان البلاد اليوم تسجيل أولى الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي تعزى إليها الزيادة السريعة في حالات الإصابة في بريطانيا.

وأوضحت السلطات الكورية الجنوبية أنها ستلزم أي مسافرين قادمين من بريطانيا أو جنوب أفريقيا بالخضوع لفحص قبل السفر.

وتعهد المسؤولون في كوريا الجنوبية بتسريع وتيرة الجهود لإطلاق برنامج تطعيم عام للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم إنها رصدت السلالة الأسرع انتشارا من غيرها من سلالات الفيروس الحالية في ثلاثة أفراد وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن في 22 ديسمبر.

وسجلت المراكز الكورية 808 حالات إصابة جديدة بكورونا حتى منتصف ليل الأحد، وهو أقل عدد منذ الرقم القياسي المسجل يوم الجمعة البالغ 1241.

وسجلت كوريا الجنوبية إجمالا 57680 إصابة و819 وفاة جراء الفيروس.

وحذرت السلطات من أن الانخفاض ربما يرجع سببه قلة الاختبارات في عطلة نهاية الأسبوع وعطلة عيد الميلاد، وقالت أمس الأحد إنها ستمدد إجراءات التباعد الاجتماعي حتى أوائل يناير.

وتواجه الحكومة انتقادات متزايدة بسبب خططها لشراء لقاحات وطرحها، خاصة وأنها حددت الربع الأول من العام المقبل موعدا لبدء حملة التطعيم، وذلك بعد أشهر من شروع دول مثل الولايات المتحدة وبلدان من الاتحاد الأوروبي في ذلك الإجراء الوقائي.

وأعلنت وزارة سلامة الغذاء والدواء أمس الأحد أن الهيئات التنظيمية ستقلص الفترة اللازمة لإقرار اللقاحات والأدوية من 180 يوما في المتوسط إلى 40 فقط. وقالت إن المدة اللازمة للموافقة على توزيع اللقاحات وبيعها ستتقلص إلى نحو 20 يوما من عدة أشهر عادة.

وتخطط كوريا الجنوبية لشراء جرعات كافية من اللقاحات لتطعيم 46 مليونا أي أكثر من 85 في المئة من مواطنيها.
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