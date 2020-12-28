ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لطمأنة متابعيها.. شاهد أحدث ظهور لـ فيفي عبده

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموفع التواصل الاجتماعى تويتر. 

وظهرت فيفي عبده بكامل رشاقتها، وعلقت قائلة: "يا صباح الفل من مصر أم الدنيا احبك اوي". 

من جانب آخر، نشرت الفنانة فيفي عبده مؤخرا، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه من غرفتها ووجهت رسالة تطمئن متابعيها على حالتها الصحية، وتستنكر الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول حالتها الصحية.


وعلقت فيفي عبده، على الفيديو قائلة: «يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا أنا بطمنكم عليا أنا بخير الحمد لله كلامي بيقولوا عليه ده كذب منهم لله وأكتفي بهذا القدر».

 

جاء ذلك بعدما ظهرت فيفي عبده، للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها، منذ تعرضها لـ وعكة صحية، والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاتها.  

 

ونشرت فيفي عبده، على خاصية القصص عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورًا مستخدمة فيها مؤثرات، أظهرت وجهها بشكل كبير، لتداعب جمهورها، قائلةً «هي دي النفخة الكدابة».  

 

وكانت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، اجتاحت عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعة وفاتها.  

 

وخرجت فيفي عبده في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتحدثهم قائلة «أشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا.. عاوزة أقولكم اي سوير أي لوف يو»، ليكون بذلك ردا قاطعًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا».  

 

يأتي ذلك بعدما، أكدت فيفى عبده، أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي. 

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شائعة وفاة فيفي عبده تجتاح السوشيال ميديا.. والفنانة ترد

بعد ردها على شائعة وفاتها .. فيفي عبده تظهر بفستان أخضر

بعد شائعة وفاتها.. ظهور مثير لـ فيفي عبده على إنستجرام

أخبار الفن| ظهور مثير لـ فيفى عبده بعد شائعة وفاتها.. وعُمر رحمة حسن في عيد ميلادها

فيفي عبده تظهر للمرة الأولى بعد تحسن حالتها الصحية

عايزة أرجع للرقص ونولع الدنيا.. القصة الكاملة لمرض فيفي عبده.. من شائعة الوفاة حتى العلاج الطبيعي

ترشيحاتنا

الوزراء ينفي إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكل المدارس

أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-12-2020

أستاذ صحة عامة يقدم روشتة مجانية لتجنب الإصابة بكورونا خلال الموجة الثانية.. شاهد

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور

بعد تعافيها من كورونا.. زينب غريب تظهر بالحجاب ..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور