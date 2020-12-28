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أخبار العالم

لقاحات كورونا أخرى في طريقها لـ المملكة.. فايزر تعلن توافر ملايين الجرعات في السعودية خلال فبراير

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:49 م
فايزر تعلن توافر
فايزر تعلن توافر ملايين الجرعات في السعودية خلال شهور قليلة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت شركة فايزر الأمريكية لتصنيع الأدوية أنها ستورد للمملكة العربية السعودية مليون جرعة من اللقاح بنهاية فبراير المقبل.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأعاجل لها، ستبلغ الجرعات التي تصل للسعودية من شركة فايزر 3 ملايين بنهاية شهر مايو.

ونقلت الشبكة عن  في وزارة الصحة السعودية أن المملكة ستقر لقاحات أخرى بعد خضوعها للاختبار.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أصدرت موافقتها على تسجيل لقاح فايزر - بيونتيك لفيروس كورونا في المملكة، وبدأت تطعيم المواطنين باللقاح.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام سعودية إن أعداد الراغبين والراغبات في تلقي لقاح فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، ارتفعت بعد وصوله إلى البلاد.

وتجاوزت أعداد المواطنين الذين تقدموا للحصول على اللقاح حاجز الـ700 ألف شخص، في ظل استمرار تسجيل معدلات إصابات يومية أقل.

وتلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، أمس الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وفي وقت سابق، تلقى ولي العهد السعودي  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).

وتقدم وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بالشكر إلي ولي العهد السعودي علي دوره في حصول المملكة علي لقاح كورونا حيث قال :" أتقدم بالشكر والعرفان لولي  العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. 
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