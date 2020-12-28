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حوادث

إحالة سفاح الجيزة للجنايات خلال أيام.. دفن الضحية الثالثة والنيابة تسلمت تقارير التشريح ونتائج DNA

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:09 م
إحالة سفاح الجيزة
إحالة سفاح الجيزة للجنايات
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ندى حمدي

 تواصل نيابة الهرم تحقيقاتها في جرائم سفاح الجيزة القذافي فراج المتهم بقتل صديقه وزوجته وفتاتين اخرتين ودفنهم في شقتين ببولاق الدكرور ومخزن بالإسكندرية.

وتسلمت النيابة برئاسة المستشار عبد العزيز عثمان رئيس نيابة الهرم تقارير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للمجني عليهم والتي كشفت عن أسباب الوفاة وطريقة مقتل الضحايا كما تسلمت النيابة نتائج تحاليل DNA  المأخوذة من عظام الضحايا وتبين تطابقها جميعا مع عينات أسر الضحايا الثلاثة الذين تم استخراج رفاتهم وهياكلهم العظمية من شقتين في بولاق الدكرور، وصرحت النيابة بدفن المجني عليهم الثلاثة "رضا عبد اللطيف وفاطمة زكريا ونادين السيد وتسلمهم ذويهم وقاموا بدفنهم بعد 5 سنوات من مقتلهم.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن الشق الخاص بالتحقيقات في مقتل الضحية الرابعة ياسمين التي أنهى المتهم حياتها ودفنها في مخزن بالعصافرة في الإسكندرية ستقوم نيابة المنتزه الكلية إنهاء التحقيقات به وموافاة نيابة الهرم بنتيجة التحقيقات لضمه لملف القضية الرئيسي حيث أوشكت النيابة على التصرف في القضية باحالتها الي محكمة الجنايات خلال الأيام القادمة ضمن كشوف شهر يناير التي تسلمها النيابة لنيابة الاستئناف.

وفي اطار انهاء التحقيقات استمعت النيابة لأقوال أسر الضحايا حول ملابسات اختفائهم كما تم استخراج التحقيقات القديمة التي تم حفظها حول اختفاء رضا عبد اللطيف وفاطمة زكريا زوجة السفاح لإرفاقها بملف القضية بعد اعادة فتح التحقيقات بها.


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