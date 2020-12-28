أسيوط الجديدة على الخريطة وتجربة مصرية لاستيعاب الزيادة السكانية

قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن مدينة اسيوط الجديدة حظيت بحصاد كبير خلال عام 2020 في العديد من المشروعات، وكان منها الكثير من المشروعات الاسكان الاجتماعي، ويعد واحدا من الملفات الهامة التي تتصدى الدولة المصرية وقيادتها على حلها وتوفير اسكان اجتماعي وحياة كريمة لكل مواطن مصري.
وأضافت رئيس جهاز اسيوط الجديدة، ان هناك ايضا مشروعات اخرى لها علاقة بالتعليم والصحة، الي جانب انشاء مجمعات عمرانية على مجموعة من الاراضي، بالاضافة الي اعمال المرافق لتطوير البنية التحتية في اسيوط.
وأوضحت انه ايضا تم عمل مجموعة من المراكز الصحية والبنوك ومنشآت خدمية اخرى، والجدير بالذكر ان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، صرح بأن عام 2020 شهد تطورا كبيرا فى مختلف قطاعات المحافظة وافتتاح ووضع حجر أساس العديد من المشروعات واستكمال العديد من المشروعات القومية التي يجرى العمل بها بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ومحاور التنمية وقطاع الصحة والتعليم.
وتم إنشاء عدد 37 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع التعليم بالمحافظة بإجمالي عدد فصول 533 فصلا دراسيا بتكلفة اجمالية بلغت 183 مليونا و620 ألف جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وهيئة الأبنية التعليمية والتي يجري تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لبناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتماشيًا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.