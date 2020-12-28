ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسيوط الجديدة على الخريطة وتجربة مصرية لاستيعاب الزيادة السكانية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:44 م
اسيوط الجديدة
اسيوط الجديدة
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن مدينة اسيوط الجديدة حظيت بحصاد كبير خلال عام 2020 في العديد من المشروعات، وكان منها الكثير من المشروعات الاسكان الاجتماعي، ويعد واحدا من الملفات الهامة التي تتصدى الدولة المصرية وقيادتها على حلها وتوفير اسكان اجتماعي وحياة كريمة لكل مواطن مصري.

وأضافت رئيس جهاز اسيوط الجديدة، ان هناك ايضا مشروعات اخرى لها علاقة بالتعليم والصحة، الي جانب انشاء مجمعات عمرانية على مجموعة من الاراضي، بالاضافة الي اعمال المرافق لتطوير البنية التحتية في اسيوط.

وأوضحت انه ايضا تم عمل مجموعة من المراكز الصحية والبنوك ومنشآت خدمية اخرى، والجدير بالذكر ان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، صرح بأن عام 2020 شهد تطورا كبيرا فى مختلف قطاعات المحافظة وافتتاح ووضع حجر أساس العديد من المشروعات واستكمال العديد من المشروعات القومية التي يجرى العمل بها بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ومحاور التنمية وقطاع الصحة والتعليم.

وتم إنشاء عدد 37 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع التعليم بالمحافظة بإجمالي عدد فصول 533 فصلا دراسيا بتكلفة اجمالية بلغت 183 مليونا و620 ألف جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وهيئة الأبنية التعليمية والتي يجري تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لبناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتماشيًا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إنشاء 37 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجًا بأسيوط بتكلفة 18 مليون جنيه ضمن "حياة كريمة"

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ بعض المشروعات الخدمية ومشروعات "حياة كريمة"

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى أبوتيج و منفلوط

تطوير القرى النموذجية في أبوتيج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

محافظ أسيوط يتفقد تطوير بعض القرى النموذجية بمبادرة حياة كريمة بمنفلوط

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بتكلفة 384 مليون جنيه

ترشيحاتنا

خبير أبراج يتنبأ بأحداث 2021: الدوري للأهلي والكأس للزمالك.. وعمرو دياب حظه قليل "فيديو"

قرار سعودي عاجل بمنح رخص إنشاء كليات للموسيقى

الحقيقة الكاملة وراء مفجر ناشفيل.. لماذا لم تصنفه الشرطة الأمريكية إرهابيًا حتى الآن؟

تفجير يستهدف حافلة نقل موظفين في العاصمة الأفغانية كابل

الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق غدًا.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تطلق سيارة كهربائية جديدة صغيرة الحجم .. صور

17 دولة .. أين توجد سلالة كورونا الجديدة ؟

كاجوال ومودرن.. مأذون المشاهير خطف قلوب البنات وحلم المقبلين على الزواج.. فيديو