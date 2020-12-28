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أخبار العالم

تسريبات خيمة القذافي.. الكويت تصدر حكمها على مبارك الدويلة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:27 م
الكويت تصدر حكمها
الكويت تصدر حكمها على مبارك الدويلة
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دعاء أبوهشيمة
قضت محكمة الجنايات الكويتيىة، اليوم الإثنين، ببراءة النائب السابق، مبارك الدويلة، من قضية أمن دولة بشأن التسجيلات المسربة فيما يتعلق بأحداث "خيمة القذافي".

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، جاء حكم الجنايات بعدما أسندت النيابة العامة للدويلة التهم، وأخلت سبيله بكفالة 1000 دينار.

وبناء على التحقيقات، كانت قد وجهت للدويلة تهمة إذاعة أخبار كاذبة، والإساءة إلى الذات الأميرية.

وكان المعارض القطري خالد الهيل نشر تسريبات من داخل خيمة القذافي تتضمن تسجيلات صوتية للقذافي وعدد من الشخصيات بينهم الإخواني الدويلة، والذي يواجه تهما بالتآمر مع القذافي على أمن دول الخليج.

وكان النائب السابق مبارك الدويلة والقيادي في الحركة الدستورية الإسلامية، الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت، قال، في وقت سابق في تعليق على تسجيل مسرب له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن اللقاء كان بعلم وزارة الخارجية الكويتية التي حصلت على تفاصيل اللقاء منه.

وكان قد تم تدوال تسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مبارك الدويلة والقذافي، يتحدث فيها عن الشأن العربي والخليجي.

في حين برر الدويلة في وقت سابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما أثير حول التسريبات، قائلا: "اضطررنا خلال الجلسة مع القذافي لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه في الخيمة".
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