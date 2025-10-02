الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مدرس اعتدى على طالب في الهرم

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل اعتداء مدرس على طالب في الهرم بمحافظة الجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، أن فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن إتهام والدة أحد الطلبة لمدرس بالإعتداء على نجلها.

وتابعت وزارة الداخلية ، أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ ١ الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من (ربة منزل "ولية أمر طالب سن ٨"- مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها عدم رغبة نجلها للذهاب إلى المدرسة بزعم تعرضه للإعتداء من قبل أحد المدرسين خلال العام الدراسى الماضى.

وتم ضبط المدرس المذكور (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.