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محافظات

بسبب احتفالات الفوز في الانتخابات.. كورونا يطيح بـ 3 أشقاء لنائب في البرلمان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:06 م
كورونا تطيح بـ 3
كورونا تطيح بـ 3 اشقاء لنائب في البرلمان
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أسماء الجنبيهى

شهدت قرية أمليط التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حالة من الحزن، اليوم الإثنين، عقب إعلان نبأ وفاة عبد العاطى عبد السلام حجازي الشقيق الثالث للنائب محمد عبد السلام حجازي ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


ويذكر أن  توفي في بداية الشهر الجاري الشقيق الأصغر للنائب محمد عبد السلام حجازي، إثر إصابته بفيروس كورونا ، عقب فوزه بإنتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز إيتاى البارود، وبعد أيام قليلة توفى شقيقه الأكبر "كامل حجازي" متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حتى التحق بهم الشقيق الثالث اليوم توفى داخل مستشفى العزل الصحي بالإسكندرية.



يذكر أن محافظة البحيرة، قد شهدت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد من صفوف المعلمين والمعلمات، حيث توفي  عبد المنعم حجازي،مدير مدرسة دمشلي "ب" التابعة للإدارة التعليمية بكوم حمادة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


ونعي جميع العاملين بالإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة التعليمية على الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، مدير مدرسة دمشلي الابتدائية، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.


كما توفيت منال الجندي، معلمة مادة الجغرافيا بمدرسة دمنهور الثانوية بنات بمحافظة البحيرة، السبت الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل العناية المركزة بمستشفى الحجر الصحي.


أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المديرية في أتم استعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلي أن حتى الآن نسبة الإصابة بالمرض بمدن ومراكز المحافظة لا تتعدى المرحلة الثانية من خطة المديرية، أن المستشفيات مجهزة بكامل المستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال المرضى  في جميع المراحل حتى مرحلة الذروة.


أوضح وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المديرية تسير الآن وفقًا لخطة المرحلة الأولى والتي تشمل تجهيز ٣ مستشفيات لاستقبال وحجز مصابي فيروس كورونا  منهم (مستشفى كفر الدوار العام، مستشفى الحميات بدمنهور، مستشفى صدر دمنهور)، بالإضافة إلى قيام جميع المستشفيات بنطاق المحافظة بمرحلة الفرز التي تشمل إستقبال المرضى وتشخيصهم و تحويلهم إلى المستشفيات المتخصصة لعزل .المصابين.


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