عربية النواب تطالب المجتمع الدولى بدعم جهود مصر والأردن تجاه ملف السلام بالشرق الاوسط





أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالقضايا التى دارت فى الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى من الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية خاصة فيما يتعلق بتناول التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.





وثمن " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم تطابق وجهتى القاهرة وعمان خلال الاتصال بين الزعيمين الرئيس السيسى والملك عبد الله نحو أهمية تكثيف العمل على المستوين الاقليمى والدولى لحلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام فى الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق.





وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجمتع الدولى باسره خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن مساندة الجهود المصرية والأردنية والعربية بشأن ملف السلام بالشرق الاوسط والعمل على حصول الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدًا ضرورة الوقف الفورى لجميع الاعمال غير الشرعية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين خاصة عمليات اقامة المستوطنات داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.





كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بتأكيد الرئيسين خلال الاتصال الهاتفى حرصهما على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية التى تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك فى ضوء ما يجمعهما من توافق فى الرؤى والمصالح ، مؤكدًا ان هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين مصر والأردن وهناك تنسيق وعمل مشترك بينهما تجاه مختلف القضايا التى تهم البلدين والأمة العربية.