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محافظات

بتكلفة 16 مليون جنيه.. محافظ دمياط تفتتح مشروع صرف صحي قرية السواحل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، مشروع صرف صحي قرية السواحل بمركز كفر البطيخ، وذلك بحضور أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و  متولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

فى مستهل الافتتاح استمعت المحافظ الى شرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم محطة رفع تتكون من بيارة وعنبر تشغيل وكذا شبكة انحدار، تحتوى على خطوط انحدار UPVC أقطار مختلفة بطول ٢.٥ كم، وأيضًا خط طرد قطر ٣٥٥ مم مواسير H. D. P. E بطول ٦.٥ كم تم ربطه على محطة معالجة كفر البطيخ بتكلفة إجمالية ١٦ مليون جنيه، كما يبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع ١٣ الف نسمة بقرية السواحل.

وفى سياق متصل.. وجهت محافظ دمياط تعليماتها الى الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من أعمال الشبكات و الوصلات لبدء تمهيد ورصف الطرق بالقرية، هذا وقد حرصت المحافظ على الاستماع إلى المطالب التى تقدم بها الأهالى مؤكدة أنه سيتم دراسة جميع المطالب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها فورًا، كما أكدت أنه سيتم الدفع بالمعدات اللازمة لتسوية عدد من الطرق بالمنطقة ، مؤكدة أيضًا حرص المحافظة على توفير كافة الخدمات لأهالينا بالقرى، 

فيما وقد ذكرت الدكتورة منال عوض أنه و تزامنًا مع دخول محطتين جديدتين الخدمة خلال النصف الاخير من شهر ديسمبر الجارى، وهما الكاشف الجديد و السواحل بعد تعثر استكمالهما منذ سنوات، حرصت المحافظة على إتخاذ خطوات جادة و حقيقية، للاسراع نحو نهو جميع المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، و إزالة كافة العقبات التى كانت تعرقل استكمال بعض من هذه المشروعات، وذلك بهدف تعزيز خدمات البنية التحتية وتغطية جميع المناطق لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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بتكلفة 16 مليون جنيه.. محافظ دمياط تفتتح مشروع صرف صحي قرية السواحل
بتكلفة 16 مليون جنيه.. محافظ دمياط تفتتح مشروع صرف صحي قرية السواحل
بتكلفة 16 مليون جنيه.. محافظ دمياط تفتتح مشروع صرف صحي قرية السواحل
بتكلفة 16 مليون جنيه.. محافظ دمياط تفتتح مشروع صرف صحي قرية السواحل
بتكلفة 16 مليون جنيه.. محافظ دمياط تفتتح مشروع صرف صحي قرية السواحل
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