برلماني: توسيع نطاق مشروع تطوير القرى يوضح مدى اهتمام الرئيس بالبنية التحتية

أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية المصري، في بيانه الصحفي الذي ألقاه منذ قليل، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق تطوير قري الريف المصري لتشمل 1500 قرية كمرحلة أولي بدلًا 1000 قرية وبتكلفة 500 مليار جنيه.





وكان الرئيس وجه بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، إضافة إلي 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلي عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.





كما ثمن عضو مجلس النواب، في سياق متصل، التوجيهات والتكليفات التي أصدرها رئيس الجمهورية ببناء 350 ألف وحدة سكنية جديدة، حيث وجه الرئيس بإنشاء 350 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار مشروع "سكن كل المصريين" على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك تعزيزًا لاستراتيجية الدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين.





واختتم عضو البرلمان المصري بيانه الصحفي، مؤكدًا سعادته البالغة بتلك الخطوات القوية والهامة من جانب الرئيس في سبيل تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب توفير السكن المناسب والملائم لكافة أطياف طبقات أبناء الشعب المصري.



