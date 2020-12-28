القوات المسلحة درع وسيف الوطن.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بالعام الجديد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛ بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.





جاء بها:

يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادى 2021 أن نعرب لسيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى .





ونحن نستقبل العام الميلادى الجديد 2021 .. يحدونا مشاعر الأمل واليقين فى بلوغ مسيرتنا الوطنية مراتب المـجد التليد بعون المولى القدير ووعده لمصرنا بالأمن فى كتابه الكريم وتكاتف وتآزر مؤسساتنا الوطنية فى سبيل ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار لشعب مصر العظيم .. مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات .





عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن .. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة .. يحدوها التقدم والرفعة والرخاء .





وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير .









كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" .









جاء بها :-

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2021 أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى داعين الله عز وجل أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعًا قويًا لحماية وطننا الغالى وشعبه العظيم .





وكـل عــام وأنتــم بخــير ،،



