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فن

إطلالة البرنسيسات.. رنا رئيس تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:23 م
صدى البلد
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القسم الميداني

نشرت الفنانة الشابة رنا رئيس صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وتألقت رنا رئيس  بفستان يشبه هوانم الزمن الجميل، أبيض اللون ومنفوش، وحرصت على إكمال الطلة بما يتناسب مع الفستان، بتسريحة شعر أنيقة ومرتبة، وإكسوارات لامعة.

 

ولاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وانهالت التعليقات عن جمالها الملحوظ.

 

وكانت قد عبّرت الفنانة رنا رئيس، عن سعادتها بتجربة مسلسل "ليالينا 80" الذي عرض في رمضان الماضي 2020. 

 

وقالت رنا رئيس، إنها سعيدة أيضا بالمشاركة في مسلسل ليالينا 80 الذى ضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم اياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين، كما أشارت إلى إنها تحرص الفترة المقبلة على اختيار أدوار مختلفة عن الأدوار التي لعبتها مؤخرًا. 

 

وقدمت رنا في الفترة الأخيرة مسلسلين هما "سلطانة المعز وليالينا 80"، مع الفنانة غادة عبد الرازق، وذكرت رنا انها استمتعت كثيرا بهذه الأعمال التي لاقت نجاحا كبيرا عن عرضهما في رمضان الماضي. وعبّرت رنا رئيس عن سعادتها بالعمل مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2020. 

 

وقالت رنا رئيس: "شخصيتي في مسلسل سلطانة المعز، بعيدة عني جدًا، و زي ما بيقولوا خرجت من جلدي، مكونتش انا و ده يمكن الصعب في الموضوع بس ده خلاني اشوف هي بتفكر ازاي وابعاد الشخصية وبيطلع بإحساسها".

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