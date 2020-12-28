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أخبار البلد

بسبب كورونا .. دير الشهيدة دميانة ببراي بلقاس يعتذر عن عدم استقبال الزائرين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:38 م
دير الشهيدة دميانة
دير الشهيدة دميانة ببراري بلقاس
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سامح سلام
أعلن دير الشهيدة دميانة بالبرارى اعتذاره عن استقبال اى زائرين خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة أنه نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع، يعتذر دير الشهيدة دميانة بالبرارى عن عدم استقبال الزائرين والرحلات وذلك حتى إشعار آخر. 

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وتابع البيان ، نثق في حسن تفهمكم للظروف الحالية ونصلى ليرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء.

وألقى نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد  بالقاهرة، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc ) ، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول نيافة الأنبا مارتيروس في إنجيل قداس الأحد الثالث من شهر كيهك الذي يتحدث عن زيارة السيدة العذراء مريم للقديسة أليصابات بعد أن أعلمها الملاك جبرائيل أن أليصابات حبلى بابنٍ في شيخوختها. 

يذكر أن أناجيل قداسات آحاد شهر كيهك الأربعة مأخوذة من الأصحاح الأول من إنجيل لوقا، حيث قسمت الكنيسة هذا الأصحاح إلى أربعة أجزاء ووضعت كل جزء في فصل إنجيل قداسات آحاد كيهك. 

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد في السادس من يناير المقبل بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون، كما حدث في عيد القيامة الماضى، نظرا للظروف الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا. 
وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح له - إنه سيتم بث قداس عيد الميلاد المجيد عبر القنوات الفضائية المصرية والقبطية، وأنه سيتم بث رسالة رعوية روحية لجميع أبناء المهجر في الخارج. 

وأضاف البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة الذين رحلوا عن عالمنا جراء فيروس كورونا، لا يوجد بهم اي رابط فهم مختلفين في الأعمار وأماكن تواجدهم، وأنه دائما ما يتم توجيه جموع الشعب من كافة الأباء الأساقفة والكهنة والخدام والشمامسة عن طرق الوقاية من الفيروس وأن الكل حريص على كافة الاجراءات الاحترازية. 

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