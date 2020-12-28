اللي جاي أفضل مع الأهلي وجمهوره.. قفشة يحتفل بمليون متابع عبر إنستجرام

نشر لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة صورة جديدة له محتفلا بمليون متابع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق قفشة، قائلا: "مليون متابع.. شكرا لكل الناس اللي بتتابعني و ان شاء الله اللي جاي افضل ليا مع النادي الاهلي وجمهوره العظيم ♥️"

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات إيجابية متمنين له النجاح والتوفيق والشفاء من فيروس كورونا.

وحرص محمد مجدى قفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على توجيه الشكر لجماهير القلعة الحمراء من داخل العزل الصحي، بعد اختيار هدفه في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الأفضل في 2020 بعد سباق الاستفتاء الذى طرحه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بين جماهيره عبر الحساب الرسمى له بمواقع التواصل الاجتماعى.

وكتب قفشة عبر صفحته على موقع تبادل الصور إنستجرام: "رسميًا أفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا 2020 شكرًا جماهير النادي الأهلي العظيمة علي التصويت ودعمكم المتواصل وإن شاء الله القادم أفضل بطموح أكبر وبطولات أكتر.

وحسمت الجماهير سباق الاستفتاء الذى طرحه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» بين جماهيره عبر الحساب الرسمى له بمواقع التواصل الاجتماعى حول أفضل هدف فى النسخة الأخيرة من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

واختارت الجماهير هدف محمد مجدى قفشة نجم الأهلى ليكون الأفضل فى البطولة، متفوقًا على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك.