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محافظات

للحد من التكدس والازدحام.. بدء أعمال إنشاء كوبري الرياح العلوى بمدينة قنا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:08 م
أعمال إنشاء كوبري
أعمال إنشاء كوبري الرياح العلوى
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يوسف رجب

بدأت اليوم الاثنين، أعمال إنشاء كوبري الرياح العلوى، أعلى السكة الحديد بمدينة قنا، حيث تم عمل جسات استكشافية، للكشف عن المرافق من شبكات مياه وصرف صحي، لتفاديها أثناء بدء تنفيذ إنشاءات الكوبرى.


كان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عقد منذ فترة اجتماعا تنسيقيا للجهات المعنية بإنشاء مشروع كوبري سيارات و مشاة أعلى مزلقان السكة الحديد بمنطقة الرياح بمدينة قنا.


وأكد محافظ قنا، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بالجودة والدقة والمواصفات المطلوبة بالتنسيق بين كافة الجهات المشاركة فى المشروع و إنهاء الموافقات اللازمة وفقا للدراسة الموضوعة للمشروع.


وأوضح الداودي، أن التكلفة المبدئية لمشروع كوبري الرياح تقدر بـ 130 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و 70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل.


أوضح محافظ قنا، أن أعمال المشروع سوف تشمل تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات وكوبري مشاة، بالإضافة إلي تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري.


وأشار محافظ قنا، إلي أن إنشاء المشروع يأتي تلبية لاحتياجات مواطني المحافظة وتنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين مرفق الطرق والكبارى، حيث يساهم الكوبرى فى تحقيق السيولة المرورية وسهولة تنقل الأفراد و المركبات وتوفير الوقت والمجهود على السائقين والقضاء على الاختناقات المرورية.


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للحد من التكدس والازدحام.. بدء أعمال إنشاء كوبري الرياح العلوى بمدينة قنا
للحد من التكدس والازدحام.. بدء أعمال إنشاء كوبري الرياح العلوى بمدينة قنا
للحد من التكدس والازدحام.. بدء أعمال إنشاء كوبري الرياح العلوى بمدينة قنا
للحد من التكدس والازدحام.. بدء أعمال إنشاء كوبري الرياح العلوى بمدينة قنا
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