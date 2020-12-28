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رياضة

بهدفي مانجا وجلال .. النصر يعبر القناة في القسم الثاني

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
استعاد فريق النصر بقيادة سيد عيد ذاكرة الانتصارات بتحقيق فوزا هاما خارج ملعبه علي القناة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القناة القديم ضمن الجولة 6 دوري القسم الثاني المجموعة. الثانية .

مثل النصر في هذا اللقاء احمد جمال في حراسة المرمى وابراهبم صلاح واحمد كالوشا وحسن حسين واحمد داهش وحسام اشرف وادهم حامد وجون مانجا ومحمد اوشا وريمون مانجا وحسام جلال . 

جاء الشوط الاول قويا من جانب النصر حيث استطاع جون مانجا تسجيل الهدف الاول في الدقيقة السابعة وتمكن حسام جلال من تسجيل الهدف الثاني لأبناء سيد عيد في الدقيقة 30 .

وفي الشوط الثاني تمكن سيلا بدارا من إحراز الهدف الوحيد للقناة .

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده الي النقطة 8 في المركز السابع .

أدار اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم من الإسكندرية يضم اسلام ابو شنب وابراهيم محسن ومحمد عبد القادر ومصطفي سيد .
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