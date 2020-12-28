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محافظات

وزنها 350 كيلو .. شيرين تعاني من داء الفيل وتناشد الدولة علاجها .. شاهد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:45 م
شيرين تعاني من داء
شيرين تعاني من داء الفيل
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مروة فاضل
مأساة جديدة بسبب مرض داء الفيل تعيشها ابنة قرية بئر شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، التي تعاني من زيادة وزنها والذي بلغ 350 كيلو.

شيرين عبد المقصود، ربة منزل طلقها زوجها عقب زواج دام عدة أشهر وتعاني من السمنة المفرطة وزيادة في الوزن منذ الصغر حتي وصل وزنها 350 كيلو.

مأساة شيرين عبد المقصود أنها تعول ابنة في المرحلة الثانوية ومتفوقة في دراستها، لكنها غير قادرة على رعايتها ولا تجد منزلا تسكن به.. هكذا اشتكت شيرين ابنة مركز الباجور حيث أنها تسكن في منزل متهالك آيل للسقوط عبارة عن حجرة ومطبخ وحمام ملك خالتها.

وقالت: ياريت الدولة ووزارة الصحة والتضامن يساعدوني، هكذا طالبت شيرين عبد المقصود المسئولين بالتدخل لحل مشكلتها والتدخل الجراحي.


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