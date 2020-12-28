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لجان سرية تتابع الإجراءات.. السياحة: منع احتفالات ليلة رأس السنة في الفنادق .. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:12 م
خالد العناني
خالد العناني
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هاني حسين
قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، إنه يتم اتباع الإجراءات الاحترازية في كل الفنادق والمطاعم السياحية وهناك التزام بنسبة الإشغال ولا تتعدى 50%. 


وأضاف العاصي في مداخلة هاتفية في برامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن إدارات الفنادق ملتزمة بالالتزام بنسبة تشغيل الـ 50%.


وتابع: "نتابع نسب الإشغال في الفنادق يوميا وحركة السياحة منخفضة نسبيا نتيجة ظروف جائحة كورونا في كافة انحاء العالم، وبالتالي لا تتعدى نسبة التشغيل في الفنادق الـ 50%".


وأكمل عبد الفتاح العاصي: "كل العاملين في المنشآت السياحية يرتدون الكمامات ويتبعون الإجراءات الاحترازية وهناك تفتيش دوري ولجان سرية تمر على الفنادق لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية".


ولفت العاصي إلى أنه "وفق تعليمات مجلس الوزراء تم منع احتفالات رأس السنة وتم التنبيه على كل الفنادق والمطاعم السياحية بمنع تنظيم حفلات وتجمعات ليلة رأس السنة".
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