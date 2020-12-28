كهربا يتقدم لـ الأهلي بالهدف الأول أمام الاتحاد السكندري

ويعتمد موسيماني على ثلاثة لاعبين في الوسط بمهام دفاعية، بينما يدفع بثلاثي هجومي بواجبات دفاعية أقل، تطبيقًا لطريقة (4-3-3) هجوميًا.

ويعتمد موسيماني على ثلاثة لاعبين في الوسط بمهام دفاعية، بينما يدفع بثلاثي هجومي بواجبات دفاعية أقل، تطبيقًا لطريقة (4-3-3) هجوميًا.

سجل الهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد استلمها كهربا وسددها على يمين الحارس محمد صبحي .

سجل الهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد استلمها كهربا وسددها على يمين الحارس محمد صبحي .

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول أمام ضيفه الاتحاد السكندري فى المباراة التى يستضيفها ملعب الأهلي "WE" بمدينة السلام ، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول أمام ضيفه الاتحاد السكندري فى المباراة التى يستضيفها ملعب الأهلي "WE" بمدينة السلام ، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.





حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج

خط الهجوم: طاهر محمد، محمد شريف، محمود كهربا

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:





في حراسة المرمى: محمد صبحي.





الدفاع: كريم يحيى، محمود رزق، محمد عطوة، مروان عطية.





الوسط: أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح، خالد الغندور.





الهجوم: عمار حمدي، عبدالرزاق سيسيه، خالد قمر.



