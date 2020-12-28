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رياضة

الأهلي يكتفي بهدف في الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري بالدوري

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:22 م
الاهلي
الاهلي
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محمد رشاد
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام ضيفه الاتحاد السكندري فى المباراة التى يستضيفها ملعب الأهلي "WE" بمدينة السلام فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

بدأت أحداث الشوط بندية من جانب لاعبي الفريقين لتنحصر الكرة فى وسط الملعب إلى أن جاءت الدقيقة 16 من زمن اللقاء وافتتح التسجيل للمارد الأحمرمحمود عبد المنعم كهربا؛ عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد الذي استلم الكرة من هجمة مرتدة ليمررها إلى كهربا الذي بدوره استلم الكرة وسددها على يمين الحارس محمد صبحي لتسكن الشباك.

وفى الدقيقة 18 من زمن المباراة يخرج صانع الهدف طار محمد طاهر بعد إصابة فى البطن لينزل بديلا منه حسين الشحات، بعدها مرر حسين الكرة إلى محمد شريف الذي يسددها قوية لكنها جاءت في منتصف المرمى ليتصدى لها صبحي حارس الاتحاد على مرتين فى الدقيقة 33.

وفى الدقيقة 36  تمريرة طويلة من أيمن أشرف يقطعها كريم ممدوح لكنها تصل عند محمد شريف الذي سددها من لمسة واحدة لكن محمد صبحي تصدى للكرة بثبات لينقذ مرماه من هدف ثانٍ.

بعدها انحصر اللعب فى وسط الملعب دون ادنى خطورة على مرمى الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف كهربا .

واعتمد موسيماني على ثلاثة لاعبين في الوسط بمهام دفاعية، بينما يدفع بثلاثي هجومي بواجبات دفاعية أقل، تطبيقًا لطريقة (4-3-3) هجوميًا.

ويلعب الأهلي بالتشكيل الآتي:


حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج

خط الهجوم: طاهر محمد، محمد شريف، محمود كهربا
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: كريم يحيى، محمود رزق، محمد عطوة، مروان عطية.

الوسط: أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح، خالد الغندور.

الهجوم: عمار حمدي، عبدالرزاق سيسيه، خالد قمر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد، مروان النجار، مصطفى إبراهيم، صبري رحيل، كريم الديب، عبدالسميع "سيمو"، حسام عاشور، فوزي الحناوي، روماريو ويليامز.
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