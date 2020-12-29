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رياضة

وليد عبد اللطيف: الأهلي اعتمد على اللامركزية أمام الاتحاد.. وبصمة موسيماني واضحة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:09 ص
الاهلي
الاهلي
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محمد رشاد
أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن فريق الاتحاد قدم أداء جيدا قبل استقباله الهدف الأول أمام النادي الأهلي فى المباراة التى جمعت بينهما امس ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز. 

وقال وليد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي يعتمد على اللامركزية في الأداء، وقدم واحدة من أفضل مبارياته أمام الاتحاد ووضح التغيير على مستواه مع موسيماني".

وأكمل: "أداء الأهلي مع موسيماني مختلف عن فايلر وهو ما يؤكد بصمة المدير الفني".

وواصل النادي الأهلي عروضه الرائعة في الدوري المصري الممتاز وأسقط الاتحاد السكندري بنتيجة (4-0) على ملعب الأهلي We السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة في المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، بعد الفوز على المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري، وتسجيل 10 أهداف في المباريات الثلاث واستقبال هدف وحيد، ليزأر بشدة في أعلى قمة جدول الترتيب مُعلنًا تمسكه بالدفاع عن لقبه.
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