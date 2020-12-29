شقيقة أبلة فضيلة.. معلومات لا تعرفها عن محسنة توفيق في ذكري ميلاد

يوافق اليوم الثلاثاء، 29 ديسمبر ، ذكري ميلاد الفنانة القديرة محسنة توفيق ، عام 1939، والتي حصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة عام 1968، كما عرفت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في مجموعة من أبرز أعماله، هى: "اسكندرية ليه، العصفور، الوداع يا بونابرت" .





وتنتمى "محسنة توفيق عبد العزيز" الى عائلة فنية، أختها يسرا مذيعة بإذاعة روما ، كما انها شقيقة الإعلامية فضيلة توفيق، والمعروفة بـ"أبلة فضيلة"، وهى أشهر مذيعة ببرامج الأطفال بالإذاعة المصرية.





المخرج الراحل يوسف شاهين، وصف الفنانة محسنة توفيق، بأنها واحدة من مجاذيب السينما المصرية. كما انها فازت في عام 2013 بجائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعمالها الفنية، حيث شاركت فى أكثر من 57 عملا فنيا واشتهرت بأدوارها الاجتماعيه، خاصة دور الام، وشخصية المرأة المصرية الطيبة.





في عام 1962 وكانت لا تزال في السنة الثانية بكلية الزراعة؛ دعاها الفنان الكبير عبد الرحمن الشرقاوي للوقوف علي المسرح في مسرحية "مأساة جميلة"، وبعد 4 سنوات من تمثيلها قامت بأداء دور حبيبة زيوس في مسرحية "أجاممنون" علي مسرح الجيب.





كانت بداية محسنة توفيق مع السينما عام 1971 فى فيلم "حادثة شرف"، وأعاد اكتشافها المخرج الراحل يوسف شاهين وقدمها فى رائعته "العصفور" .





وقدمت عددا كبيرا من الاعمال السينمائية، منها "الاختيار 1972، العصفور 1974، الحب قبل الخبز أحيانا 1977، البؤساء 1978، إسكندرية ليه 1980، الوداع يا بونابرت 1983، بيت القاصرات 1984، ديل السمكة 2001 " .



