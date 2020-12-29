27 إصابة بينها 15 محلية.. تفشي جديد لكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، ما يعد ارتفاعا كبيرا في الإصابات اليومية.





وسجلت اللجنة 15 حالة محلية مصابة بالفيروس، ما يعد ارتفاع قياسي في الإصابات المحلية، و12 إصابة من الخارج.





ومن ناحية أخرى، شددت بكين قيود على السفر، بسبب مخاوف من أن السفر الجماعي في الصين خلال فترة العطلة قد يتسبب في ارتفاع عدد الحالات في العاصمة بكين، حيث أبلغت عن حالات منقولة محليًا لليوم الرابع على التوالي.





فيما كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن أن الشحنة الأولى من لقاح شركة سينوفاك بيوتك ضد فيروس كورونا المستجد من الصين إلى تركيا قد تأخرت بسبب تفشي الفيروس في جمارك بكين.



