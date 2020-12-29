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لا تخرجوا قبل التاسعة صباحا.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:34 ص
الشبورة المائية
الشبورة المائية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت أمس، الاثنين، من شبورة مائية تؤثر على حركة المرور بشكل كبير، ووفقا لهذا التأثير تم إغلاق عدد من الطرق، وهذه الشبورة نتيجة عدم الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية.


وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن هذه الحالة من الاستقرار مستمرة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومستمرة لغد وبعد غد، ونشهد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة من الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، وهناك هدوء في سرعات الرياح ورطوبة في الغلاف الجوي، وكل هذه العوامل أدت لانحسار الشبورة المائية على طبقة قريبة من الأرض، انخفضت بسببها الرؤية الأفقية.


وحذر المواطنين من النزول صباحا خلال الفترة القادمة إلا في حالة الضرورة، مؤكدا أن أفضل وقت للنزول، خاصة على الطرق السريعة والمكشوفة، بعد الساعة 9 صباحا، معقبا: "اللي مضطر يخرج بدري يجب أن يتبع التعليمات العامة للمرور بخصوص السرعات في تلك الحالة"، ناصحا متابعة خريطة الطرق يوميا.


ووجه رجاءً للمشاه أن لا يعبروا من الطرق السريعة في أي مكان غير مخصص لهم، مشددا "اعبروا من الأماكن المخصصة ليكم خوفا على حياتكم".


وأشار إلى أن هناك فرقا كبيرا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل إلى 10 درجات، وأن درجات الحرارة بالليل تسجل ما بين 10 و11 درجة مئوية، وأن الطقس خلال فترات النهار يميل للدفء، بينما في فترات الليل يكون شديد البرودة.
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