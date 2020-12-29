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محافظات

استجابة لـ صدى البلد.. وزيرة الصحة تقرر علاج مريضة داء الفيل في المنوفية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:40 م
شيرين عبد المقصود
شيرين عبد المقصود
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مروة فاضل


أعلنت وزارة الصحه عن استجابتها لمناشده سيدة مريضه بداء الفيل من قريه بئر شمس بمركز الباجور بمحافظة المنوفية.


جاء ذلك استجابه لما نشره موقع صدى البلد بعنوان "وزنها 350 كيلو .. شيرين تعاني من داء الفيل وتناشد الدولة علاجها .. شاهد".


قررت وزيرة الصحه نقل شيرين عبد المقصود لمستشفي المخ والأعصاب بشبين الكوم.


وكانت شيرين عبد المقصود قد استغاثت بالدولة عقب زيادة وزنها الي 350 كيلو.


شيرين عبد المقصود.. ربة منزل طلقها زوجها عقب زواج دام لعدة أشهر حيث تعاني من السمنة المفرطة وزيادة في الوزن منذ أن كانت في الصغر حتي وصل وزنها الي 350 كيلو ما حول حياتها لمأساة حيث أنها تعول بنت وصلت إلي المرحله الثانوية ومتفوقة في دراستها ولكنها غير قادرة علي رعايتها.


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