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فن

بوسي شلبي تنعى المخرج حاتم علي: كل التعازي لجمهوره ونجوم سوريا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:40 م
المخرج السوري حاتم
المخرج السوري حاتم علي
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ندى فكرى
نعت الإعلامية بوسي شلبي، المخرج السوري حاتم علي، الذي توفي اليوم "الثلاثاء"، إثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

ونشرت بوسي شلببي، صورة لللمخرج حاتم علي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "البقاء لله في المخرج الكبير حاتم علي كل التعازي لنجوم سوريا وجمهوره #سوريا".

كان المنتج الفني محمد سري أعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وآخرين.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. 

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.

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